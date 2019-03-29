Медведев приостановил приказ Мединского об объединении двух театров

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев приостановил приказ министра культуры об объединении Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле.

Премьер-министр поручил главе Минкультуры Владимиру Мединскому провести широкое общественное обсуждение данного вопроса. Как сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, в адрес председателя правительства поступили многочисленные обращения общественности по вопросу объединения двух театров.

28 марта Мединский подписал приказ, который предполагает объединение двух театров. Документ предполагал оптимизацию и эффективное использование бюджетных средств, а также реализацию обменов и совместных проектов, сообщает ТАСС.