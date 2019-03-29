Российский интернет протестируют на устойчивость

Сотовые операторы из "большой четверки" получили предложение испытать оборудование для глубокой фильтрации трафика в рамках подготовки к принятию законопроекта об устойчивом интернете.

С инициативой к руководителям МТС, "МегаФона" и "ымпелкома" обратился Роскомнадзор. Власти намерены получить данные о возможности фильтрации контента, признанного запрещенным, в частности Telegram.

Также ведомство намерено протестировать приоритизацию трафика и снижение скорости доступа к отдельным сервисам, сообщает Lenta.ru.

В декабре в Госдуму был внесен законопроект, который обеспечивает работу Рунета в том случае, если сегмент будет отключен от общемировой сети. В феврале этого года он был принят в первом чтении.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров, комментируя проект, пояснил, что он нужен для того, чтобы страна "была готова к различным ситуациям". При этом он успокоил, что на сегодня нет перспективы отключения России от глобальной сети.

Напомним, после принятого в первом чтении законопроекта об "автономном Рунете" на улицы городов вышли недовольные пользователи – пока только в Хабаровске, Воронеже и Москве. В столице численность превысила 5 тыс. человек – полиция насчитала 6,5 тыс., другие организации называли максимальную цифру в 15 тыс.