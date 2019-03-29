29 Марта 2019
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Армия и ВПК За рубежом

В Индии забраковали истребитель Су-57

Российский самолет пятого поколения Су-57 практически по всем параметрам уступает американским F-35 и F-22.

Об этом сообщили военные Индии. Командование Военно-воздушными силами страны усомнилось в перспективности многоцелевого истребителя FGFA, который разрабатывается на базе российского Су-57, поскольку он ничем не лучше американских F-22 и F-35, сообщает издание HindustanTimes.

Называется только единственное преимущество российского истребителя перед американскими – более высокую маневренность, тогда как во всем остальном он оказался хуже.

Как сообщалось ранее, Россия и Индия согласовали детали производства истребителя пятого поколения в сентябре 2016 года. С российской стороны разработчиком экспортной версии российского истребителя пятого поколения выступает ОКБ имени Сухого, а с индийской – компания Hindustan Aeronautics Ltd. Сообщалось, что Индия готова инвестировать в проект четыре млрд долларов, чтобы разработать версию истребителя по заданным характеристикам. В рамках соглашения планируется выпустить 100 самолетов.

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В Индии забраковали истребитель Су-57

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Теги: Индия, истребитель, Су-57, FGFA



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