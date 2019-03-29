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Политика В России За рубежом

«Информационное зазеркалье»: лживые СМИ теперь работают из Чехии и Прибалтики

Западные СМИ погрязли в русофобии и лжи. Доказывать это российской общественности уже нет никакой необходимости. Фейки о ЧВК «Вагнер», коррупции в России, предпринимателях вроде Сечина, Абрамовича, Пригожина ежедневно вбрасываются в медиапространство России. Публикуются клеветнические материалы, очерняющие деятельность российских бизнесменов. Пропагандистские центры, в чьи задачи входит ведение информационной войны, сосредоточены на территориях государств Прибалтики и Восточной Европы.

Либеральные ресурсы «Радио Свобода», «Настоящее время», «Медуза» и другие в столицах «молодых демократий» создали штаб-квартиры.Серьезный удар по русофобии был нанесен законом об иноагентах в 2014 году. С этого момента и было положено начало миграции антироссийских СМИ в восточноевропейские государства с целью обойти российские законы.

«Радио Свобода», получающее финансирование от правительства США, публикует фейковые новости о ситуации внутри России. В числе последних материалов радиостанции – фейк о якобы массовом отравлении детей в московских детских садах. Вскоре статья была удалена: доказательства отсутствовали, и в суде издание проиграло бы со 100%-ой вероятностью. Показательно, что штаб-квартира радиостанции находится в чешской столице.

Прага для прозападных СМИ чрезвычайно удобный город: разница между часовыми поясами минимальная, поэтому проще приезжать на эфиры, дешевле арендовать здания и выплачивать зарплату сотрудникам, сокращая расходы радиостанции. Тренинги проводить опять же дешевле, что дает возможность организаторам положить в свой карман часть финансирования.

После распада Советского Союза и продвижения НАТО на восток для западных СМИ открылось больше возможностей для «зомбирования» прибалтов и чехов. Их убеждают, что Россия – «страна-агрессор», это, в свою очередь, оборачивается притеснением этнических русских в этих странах.

Запад, по мнению российского политолога Александра Дугина, создал в странах Восточной Европы центры антироссийской пропаганды для ведения информационной войны против России. Этому способствует создание близ российских границ военных баз НАТО как центров идеологической борьбы.

Прибалты теперь стремятся превзойти друг друга в русофобии, а в Чехии антироссийские СМИ убеждают местное население, что Россия доживает последние дни, голодает и варварствует. Помогают очернять нашу страну также эмигранты и диссиденты.

России жизненно необходимо подавлять очаги информационной войны аналогичными методами. «Информационное зазеркалье» не имеет права на жизнь. Попытки западных сателлитов в Восточной Европе и Прибалтике обвинять Россию в собственных геополитических просчетах и ошибках необходимо пресекать эффективной контрпропагандой.

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«Информационное зазеркалье»: лживые СМИ теперь работают из Чехии и Прибалтики

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Теги: радио свобода, медуза, фейки, дугин



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