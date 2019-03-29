Деление на Восточный и Западный Китай больше неактуально? Разница в росте экономики теперь фиксируется по линии "Север - Юг"

Данные, опубликованные Государственным статистическим управлением КНР, показывают, что за годы "реформ и открытости" в Китае обострился разрыв в экономическом развитии южных и северных регионов страны. Регионы Северо-Восточного Китая, граничащего с Дальним Востоком РФ, пребывают в стагнации, а молодые китайцы предпочитают искать работу в южных провинциях.

В первом полугодии 2018 г. южные провинции дали 62% китайского ВВП, тогда как северные – всего 38%. В рейтинге конкурентоспособности городов только два северных: Пекин и Тяньцинь. Данные опросов на сайтах с вакансиями свидетельствуют о том, что из десятка городов, в которых собираются искать работу выпускники 2019 г., 6 южных и 4 северных (Пекин, Чжэнчжоу, Тяньцзинь и Сиань).

Среди лидеров по притоку населения в 2018 г. – далеко не южные регионы – Гуандун (840 тыс. человек), Чжэцзян (490 тыс.), Аньхой (280 тыс.) и Чунцин (160 тыс.).

Из провинций Шаньдун и Хэнань, напротив, наблюдается наибольший отток – 200 и 70 тыс. человек. Не решила проблему оттока населения и наиболее развитая провинция Северо-Восточного Китая Ляонин, её покинули 52 тыс. человек.

Данные по ВВП, опубликованные Государственным статистическим управлением, также вызывают тревогу за Север. На Юге относительно высокие темпы роста экономики поддерживают провинции Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и Сычуань. От их показателей отстаёт рост даже в Шаньдуне и Хэнани, где он относительно велик.

Северо-Восток, быстро развивавшийся в годы плановой экономики, в последние 10 лет временами показывает отрицательный рост. В итоге удельное значение трёх северо-восточных провинций в экономике КНР не растёт и не падает.

Одним из центров экономического развития становится район Большого Залива в Южном Китае (Гонконг, Макао и девять городов материкового Китая в дельте реки Чжуцзян). Показатели аналогичного проекта региональной интеграции на севере (Пекин –Тяньцзинь-Хэбэй) не столь впечатляющие. По темпам роста ВВП Тяньцзинь оказался аутсайдером среди китайских регионов, а Хэбэй опустился с шестого места на девятое.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин, выступая с докладом на открытии XIX съезда КПК, назвал в качестве основного общественного противоречия при вступлении социализма с китайской спецификой в новую эпоху противоречие между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития.