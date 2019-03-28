"Нужно отвечать за содеянное, а не позорить свой род". Глава Чечни обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров требует немедленно объявиться от виновника аварии на Можайском шоссе.

“Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится! Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительно явиться в полицию, где бы ты ни находился", - написал Кадыров.

Кадыров отметил, что "иначе чеченца не простит народ и он станет изгоем общества".

"Это ты заслужил своим недостойным поведением! Считаю необходимым тебя также предупредить, что не прекратим твои поиски, если даже не будут искать правоохранительные органы. Скрыться ты не сможешь. С 25 марта прошло несколько дней! Хотя бы теперь опомнись и немедленно явись в полицию или сообщи о месте пребывания!”, - отметил Кадыров.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Следственный комитет забрал у МВД материалы дела о гибели двух человек в ДТП на Можайском шоссе в Москве. Передача инициирована по поручению и.о. руководителя управления СК Андрея Стрижова.

Автоавария произошла 25 марта. Столкнулись "Мерседес" и Нива. Пассажир российского автомобиля - женщина - скончалась на месте. Мужчина с дочерью были доставлены в больницу, но спасти девочку врачам не удалось. Водитель "Мерседеса" скрылся с места происшествия.

Владелец автомобиля - чемпион мира в ММА - Рахман Дудаев из Чечни. По его словам, машину давно продал и кто на ней ездит сейчас - не в курсе. По данным правоохранительных органов, в момент аварии за рулем находился чеченец Муслим Джамбеков.