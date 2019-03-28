Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев, не признав вину, отправился под домашний арест

Экс-полпред в Дальневосточном федеральном округе, бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, которому вменяется особо крупное мошенничество, не признал вину в суде, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление следователя.

Заседание идет в Басманном суде Москвы. Решение фемиды - домашний арест до 27 мая. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Адвокат Ишаева отметил, что "обвинение является абсурдным".

Как ранее сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, уголовное дело возбуждено в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО "НК "Роснефть" по части 4 статьи 159 УК РФ.

Как удалось выяснить следователям, в период с 2014 по 2017 годы, когда Ишаев был вице-президентом нефтяной компании, он обеспечил заключение по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв.м с принадлежащей ему коммерческой организацией. Оно предназначалось для нужд представительства компании в Хабаровском крае.