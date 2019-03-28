Бандиту, причастному к взрывам в московском метро, предъявлено обвинение

Бандиту Магомеду Нурову, который причастен к взрывам в московском метро, предъявили обвинение.

Как ранее сообщало Накануне.RU, его задержали 27 марта в Дагестане, потом доставили в Москву.

"Ему предъявлено обвинение в совершении в составе организованной группы террористических актов. Кроме того по ходатайству следствия отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили Накануне.RU в СКР.

Напомним, теракты произошли 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек.

Было установлено, что к взрывам причастны члены бандгруппы Магомедали Вагабова. Его и других бандитов уничтожили в том же году в ходе спецоперации.