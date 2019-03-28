Коломойский заявил об аморальности Порошенко и попал на "Миротворец"

Украинский президент Петр Порошенко с самого начала действовал аморально, заявил другой олигарх Игорь Коломойский.

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"Я стал губернатором за два с половиной месяца до того, как он стал президентом. Когда он пришел, началась сплошная политиканщина, вранье. Все, что ни делалось, было направлено не на улучшение жизни и показателей страны, а на обеспечение своего будущего второго срока. С первого дня он начал заниматься выборами и укреплением своей власти. Для меня это было неприемлемо, аморально", - сказал Коломойский.

Он добавил, что хочет, чтобы Порошенко проиграл выборы, и назвал его "олигархом в полной мере". Себя Коломойский к олигархам не причислил. Он считает, что "олигарх Ахметов поддерживает олигарха Порошенко, чтобы они еще пять лет правили страной". И готов видеть во втором туре кого угодно, только не Порошенко, передает "Униан".

Интересно, что Коломойский появился в разделе "Чистилище" на сайте "Миротворец". Его обвиняют в наличии другого гражданства, "сознательном участии в дестабилизации общественно-политической жизни на Украине, манипуляции общественно значимой информацией, организации распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале".

Как сообщало Накануне.RU, на канале Коломойского "1+1" на днях вышла передача о том, что Порошенко причастен к ряду убийств, в том числе своего брата Михаила. Порошенко решил подать в суд на канал.