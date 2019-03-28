"Выставляют счета на "мертвые души". Челябинское УФАС заинтересовалось начислением платы за вывоз мусора

Челябинское УФАС готовит предупреждения всем регоператором по обращению с ТКО по факту некорректного начисления платы за вывоз мусора. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Челябинского УФАС Елена Рысева, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала руководитель антимонопольного органа Анна Козлова, регоператоры по вывозу ТКО произвольно выставляет счета по количеству прописанных.

"Мы каждый день получаем обращения потребителей на неправильное выставление платежей. Где прописан один человек выставляют на пять. Откуда они берут эту информацию? С потолка?", - рассказала она.

В ведомство уже поступило порядка 60 обращений от граждан. Рекорд – в квартире 27 кв.м., где прописано три человека, выставили счет за 31 человека. Регоператор объяснил, что это "резиновые квартиры".

Жителям приходиться доказывать, что в их квартире не проживает столько людей. Собирать справки, ехать в районный центр, а перед этим оплатить некорректные счета, только после этого им сделают перерасчет

"Так злоупотреблять своим доминирующем положением они не имели право. Граждане указывают, что, когда они обращаются за разъяснениями, их вынуждают приезжать в другое муниципальное образование и доказывать, что у них там по 30 человек не проживает. Для этого предоставлять отдельный пакет документов, выписку о составе семьи, что вообще не допустимо с точки зрения правил оказания коммунальных услуг. То, что у нас получилось в области, это просто не выдерживает никакой критики. Бывают такие ситуации, когда просто выставляют счета на "мертвые души", - рассказала Елена Рысева.

Кроме того, в сельской местности нет пунктов приема платежей, поэтому жителями приходится не только оплачивать тариф, но и услуги банка.