Межрегиональная конференция России и Киргизии пройдет в Екатеринбурге

Межрегиональная конференция России и Киргизии пройдет в Екатеринбурге. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал это решение знаком высокой оценки работы региона. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Президент РФ Владимир Путин и глава Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков договорились, что девятая Российско-Киргизская межрегиональная конференция пройдет в 2020 году в Екатеринбурге. Решение было озвучено 28 марта в Бишкеке, где проходит восьмая межрегиональная конференция.

"Мы рассматриваем это как высокое доверие и положительную оценку нашей совместной работы с киргизскими партнерами. У нас есть опыт организации и проведения крупнейших международных форумов и саммитов, который мы в полной мере используем, чтобы провести Российско-Киргизскую конференцию на самом высоком уровне", - Куйвашев.

Глава региона отметил, что сегодня между Киргизией и Екатеринбургом налажено прямое авиасообщение, что позволяет деловым и бизнес-кругам вести постоянное взаимодействие.

"Конечно же, мы сделаем все возможное, чтобы за этот год о Свердловской области узнали как можно больше. Тем более, что сегодня мы привезли сюда внушительную бизнес-делегацию. Проведены переговоры, достигнуты договорённости, уверен, в будущем это будут реальные контракты", - добавил губернатор.