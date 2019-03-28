28 Марта 2019
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Общество Курганская область

В Кургане в этом году в "Молодежном" парке появятся тренажеры, футбольное поле, скейт-парк и площадка для паркура

В Кургане в "Молодежном" парке возле спорткомплекса имени Горбенко и бассейна "Олимп", там, где последние годы был заброшенный пустырь, появятся спортивные объекты и зона для прогулок.

Дизайн-проект обустройства парка уже готов, его показали главе Курганской области Вадиму Шумкову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Уже в этом году на месте пустыря построят спортивные тренажеры, мини-футбольное поле, зимой это будет хоккейный корт, специальная площадка для занятия скейт-спортом, паркуром, также там сделают прогулочную зону.

план реконструкции, Молодежный(2019)|Фото:kurganobl.ru

Стоит отметить, что реконструкция парка была анонсирована еще бывшим губернатором региона Алексеем Кокориным, однако эта инициатива так и осталась в планах экс-главы региона.

Вадим Шумков осмотрел площадку и обсудил с начальником управления по физической культуре и спорту Александром Васильевым и руководителем администрации Кургана Андреем Потаповым дизайн-проекты обустройства этой территории.

Александр Васильев, Андрей Потапов, Вадим Шумков(2019)|Фото:kurganobl.ru

"Здесь будет комплекс объектов. Курган получит новые достойные спортивные объекты", - отметил Шумков.

Шумков поручил Потапову проанализировать проектно-сметную документацию и рассмотреть возможность за счет экономии построить еще один спортобъект в Кургане.

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В Кургане в этом году в "Молодежном" парке появятся тренажеры, футбольное поле, скейт-парк и площадка для паркура

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Теги: Молодежный, Курган, парк, футбольное поле, спортобъекты, тренажеры, скейт-парк, паркур, Вадим Шумков



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