В Кургане в этом году в "Молодежном" парке появятся тренажеры, футбольное поле, скейт-парк и площадка для паркура

В Кургане в "Молодежном" парке возле спорткомплекса имени Горбенко и бассейна "Олимп", там, где последние годы был заброшенный пустырь, появятся спортивные объекты и зона для прогулок.

Дизайн-проект обустройства парка уже готов, его показали главе Курганской области Вадиму Шумкову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Уже в этом году на месте пустыря построят спортивные тренажеры, мини-футбольное поле, зимой это будет хоккейный корт, специальная площадка для занятия скейт-спортом, паркуром, также там сделают прогулочную зону.

Стоит отметить, что реконструкция парка была анонсирована еще бывшим губернатором региона Алексеем Кокориным, однако эта инициатива так и осталась в планах экс-главы региона.

Вадим Шумков осмотрел площадку и обсудил с начальником управления по физической культуре и спорту Александром Васильевым и руководителем администрации Кургана Андреем Потаповым дизайн-проекты обустройства этой территории.





"Здесь будет комплекс объектов. Курган получит новые достойные спортивные объекты", - отметил Шумков.

Шумков поручил Потапову проанализировать проектно-сметную документацию и рассмотреть возможность за счет экономии построить еще один спортобъект в Кургане.