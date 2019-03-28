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Политика Свердловская область

Жители Асбеста надеются на стабильную работу гордумы

Жители Асбеста надеются на стабильную работу городской думы, которая шесть раз подряд срывала заседание. Сегодня прошла первая встреча народных избранников. По словам почётного гражданина, генерального директора ОАО "Ураласбест" Юрия Козлова, стабильность работы депутатов для города - крупного промышленного узла Среднего Урала – сегодня важна, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Необходимо оперативно решить насущные вопросы по принятию бюджета муниципального образования, чтобы стабилизировать экономическое положение в городе и обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед жителями. Надеюсь, что сегодняшнее заседание станет первым в череде дальнейших успешных встреч асбестовских депутатов, направленных, как это установлено законом, на благо развития территории и улучшение качества жизни нашего населения", - цитирует Козлова департамент информационной политики главы региона.

Напомним, что сегодня на заседании присутствовали 18 человек из 21. Заседание проходило под надзором первого заместителя руководителя администрации губернатора Вадима Дубичева и вице-губернатора Сергея Бидонько.

Всего было рассмотрено 18 вопросов. Так, сегодня дума наконец-то приняла бюджет на 2019, 2020-21 годы.

Отметим, что "красная дума" Асбеста состоит из большинства коммунистов. Парламентский кризис разразился из-за того, что остальные депутаты думы стали требовать досрочно прекратить полномочия действующего председателя-коммуниста Андрея Самарина. Также мандата пытаются лишить коммунистку Наталью Крылову. 7 февраля к думцам уже приезжал вице-губернатор области Сергей Бидонько и грозил роспуском.

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Жители Асбеста надеются на стабильную работу гордумы

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Теги: красная дума, Сергей Бидонько, ультиматум Бидонько, Асбест, кворум, заседание



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