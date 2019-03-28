Бюджет Нижневартовска на 2019 год стал больше на миллиард

Депутаты Нижневартовска на профильном комитете обсудили, куда потратить 1 млрд руб., который дополнительно поступил в городской бюджет. Основная часть пойдёт на образование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Поступивший миллиард – средства из бюджетов других уровней в рамках соглашения о сотрудничестве и собственные доходы. Деньги в основном целевые и предусмотрены на развитие системы образования, на приобретение жилья для детей – сирот, на ремонт и строительство дорог.

Кроме того, финансы пойдут на благоустройство территории города, организацию транспортного обслуживания вартовчан, на капитальный ремонт библиотеки №8. Окончательное решение по этому вопросу депутаты примут на заседании думы, которое состоится 28 марта.