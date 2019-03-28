"Корпоративы, высокие зарплаты и автомобили премиум-класса". В Челябинском УФАС рассказали, какие затраты ресурсоснабжающие организации пытаются включить в тариф

28 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

"Корпоративы, высокие зарплаты и автомобили премиум-класса". В Челябинском УФАС рассказали, какие затраты ресурсоснабжающие организации пытаются включить в тариф

На Южном Урале ресурсоснабжающие организации пытаются включить в тариф затраты на корпоративы, автомобили премиум-класса, обучение и высокие зарплаты. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Челябинского УФАС Елена Рысева, передает корреспондент Накануне.RU.

Сотрудники антимонопольного органа участвуют при принятии решения об утверждении тарифа.

"Мы смотрим тарифную заявку, которую подает регулируемая организация. Практически в 100% случаев тариф утверждается меньше от заявленного. Практически в каждом пакете документов эксперты выявляют необоснованные затраты. И сегодня мы можем говорить о типичных желаниях, которые ресурсоснабжающие организации пытаются включить в тариф", - рассказала она.

Так, организации пытаются включить в тариф корпоративные праздники, систематическое обучение сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге с затратами на проезд и проживание, командировки, необоснованные затраты на аутсорсинг и консалтинговые услуги, а также высокие заработные платы и автомобили премиум-класса.

"В отдельных случаях зарплата сотрудников высшего звена в 100 раз превышает минимальный уровень заработной платы. Ресуорснабжающие организации исключительно хотят ездить только на автомобилях премиум-класса, в отдельных случаях их устраивает класс "люкс", - рассказала Рысева, добавив, что по России есть случаи, когда в тариф пытались включить шампанское и бриллианты.

Также компании заявляют в тариф перманентные ремонты, работу специальной техники круглые сутки и др.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Корпоративы, высокие зарплаты и автомобили премиум-класса". В Челябинском УФАС рассказали, какие затраты ресурсоснабжающие организации пытаются включить в тариф

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: тариф, УФАС, затраты,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3356

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети