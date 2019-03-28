"Корпоративы, высокие зарплаты и автомобили премиум-класса". В Челябинском УФАС рассказали, какие затраты ресурсоснабжающие организации пытаются включить в тариф

На Южном Урале ресурсоснабжающие организации пытаются включить в тариф затраты на корпоративы, автомобили премиум-класса, обучение и высокие зарплаты. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Челябинского УФАС Елена Рысева, передает корреспондент Накануне.RU.

Сотрудники антимонопольного органа участвуют при принятии решения об утверждении тарифа.

"Мы смотрим тарифную заявку, которую подает регулируемая организация. Практически в 100% случаев тариф утверждается меньше от заявленного. Практически в каждом пакете документов эксперты выявляют необоснованные затраты. И сегодня мы можем говорить о типичных желаниях, которые ресурсоснабжающие организации пытаются включить в тариф", - рассказала она.

Так, организации пытаются включить в тариф корпоративные праздники, систематическое обучение сотрудников в Москве и Санкт-Петербурге с затратами на проезд и проживание, командировки, необоснованные затраты на аутсорсинг и консалтинговые услуги, а также высокие заработные платы и автомобили премиум-класса.

"В отдельных случаях зарплата сотрудников высшего звена в 100 раз превышает минимальный уровень заработной платы. Ресуорснабжающие организации исключительно хотят ездить только на автомобилях премиум-класса, в отдельных случаях их устраивает класс "люкс", - рассказала Рысева, добавив, что по России есть случаи, когда в тариф пытались включить шампанское и бриллианты.

Также компании заявляют в тариф перманентные ремонты, работу специальной техники круглые сутки и др.