В Следственном комитете рассказали, за что задержан экс-полпред Виктор Ишаев

В Следственном комитете рассказали, за что задержан бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред в Дальневосточном федеральном округе и бывший вице-президент "Роснефти" Виктор Ишаев. Против него возбудили уголовное дело.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, дело возбуждено в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО "НК "Роснефть" по части 4 статьи 159 УК РФ. Как удалось выяснить следователям, в период с 2014 по 2017 годы, когда Ишаев был вице-президентом нефтяной компании, он обеспечил заключение по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв.м с принадлежащей ему коммерческой организацией. Оно предназначалось для нужд представительства компании в Хабаровском крае.

Виктор Ишаев задержан, скоро ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения. В настоящее время следователями СКР совместно с ФСБ России проводятся обыски.

Эксперты Накануне.RU, комментируя задержание Ишаева, считают, что круг неприкасаемых непрерывно сужается, а избирательные аресты - это способ власти для контроля элит.