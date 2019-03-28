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В Следственном комитете рассказали, за что задержан экс-полпред Виктор Ишаев

В Следственном комитете рассказали, за что задержан бывший губернатор Хабаровского края, экс-полпред в Дальневосточном федеральном округе и бывший вице-президент "Роснефти" Виктор Ишаев. Против него возбудили уголовное дело.
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Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, дело возбуждено в связи с хищением мошенническим путем денежных средств ПАО "НК "Роснефть" по части 4 статьи 159 УК РФ. Как удалось выяснить следователям, в период с 2014 по 2017 годы, когда Ишаев был вице-президентом нефтяной компании, он обеспечил заключение по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв.м с принадлежащей ему коммерческой организацией. Оно предназначалось для нужд представительства компании в Хабаровском крае.

Ишаев на Амурском судостроительном заводе(2013)|Фото: Минвостокразвития

Виктор Ишаев задержан, скоро ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения. В настоящее время следователями СКР совместно с ФСБ России проводятся обыски.

Эксперты Накануне.RU, комментируя задержание Ишаева, считают, что круг неприкасаемых непрерывно сужается, а избирательные аресты - это способ власти для контроля элит.

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В Следственном комитете рассказали, за что задержан экс-полпред Виктор Ишаев

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Теги: Ишаев, задержание, дело, Роснефть, СКР



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