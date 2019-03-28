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Политика В бывшем СССР Украина

Верховный суд Украины подтвердил 5 лет тюрьмы за призыв против мобилизации

Верховный суд Украины подтвердил приговор Генического суда Херсонской области, согласно которому местный политик Эдуард Коваленко был приговорен к пяти годам лишения свободы за призывы против мобилизации в начале 2015 года. Решение обнародовано в Едином реестре судебных решений.
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27 января 2015 года на митинге возле военкомата в Геническе Коваленко призывал остановить мобилизацию. В приговоре процитирован текст его выступления.

"Мы понимаем, что идет сейчас братоубийственная война. Мы здесь собрались для того, чтобы показать, что мы недовольны этим. Мы выставляем ультиматум. Если не остановят мобилизацию на территории Украины, мы перекроем дороги, возьмем штурмом военкоматы, райотделы милиции и все остальные органы власти. Поэтому все, кто заинтересован, чтобы его родные и близкие остались живыми, должны вместе собраться, мобилизоваться против мобилизации", - заявил Коваленко.

Суд Геническа осудил его по двум статьям: публичные призывы к препятствованию законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, а также публичные призывы к захвату зданий и сооружений, угрожающих общественному порядку. Можно заметить, что ссылки на "законную деятельность ВСУ" против гражданского населения в "особый период" и "призывы к захвату зданий" после переворота 2014 года выглядят слабо. Однако Верховный суд приговор поддержал. Он окончательный и не подлежит обжалованию.

При этом один из судей Аркадий Бущенко оформил свое особое мнение по данному делу. Он указал, ссылаясь на европейскую Конвенцию по защите гражданских прав и основных свобод, что преследование граждан за антимилитаристскую позицию противоречит европейскому праву, а публичные высказывания Коваленко были реализацией его права на свободное выражение взглядов на мобилизацию для братоубийственной войны, и люди его поняли именно так, поскольку скандировали после его выступления "Миру - мир!".

Отметим, что это второй случай осуждения за призывы против мобилизации. Ранее осудили львовского журналиста Руслана Коцабу. Правда, потом приговор отменили, Коцабу освободили, но дело снова начнут рассматривать с самого начала.

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Верховный суд Украины подтвердил 5 лет тюрьмы за призыв против мобилизации

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Теги: Украина, мобилизация, ВСУ



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