Пермьстат: стоимость минимального набора продуктов продолжает расти

В Пермском крае возросла стоимость минимального набора продуктов питания, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным "Пермьстата", в феврале цена минимального набора продуктов питания в расчете на одного человека в месяц в феврале составила 3827,89 руб. В январе цена была ниже - на 0,49% и составляла 3809,23 руб., на человека. В декабре прошлого года стоимость минимального набора продуктов оценивалась в 3735,60 руб. на человека. Стоимость февральской продуктовой корзина на 2,76% выше по сравнению с декабрем прошлого года.

Зафиксирован также рост фиксированного набора товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц. В феврале она составляла 14 741,49 руб., что на 0,92% выше, чем в декабре 2018 года. Тогда этот набор стоил 14 663,02 руб..