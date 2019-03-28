Путину в Киргизии подарили орловского скакуна и щенка Шерхана

Глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и щенка киргизской борзой тайган по кличке Шерхан.

Подарки Жээнбеков передал Путину во время его государственного визита в Киргизию, передает ТАСС.

Путин, орловский скакун и киргизская борзая. Скоро в России pic.twitter.com/tmIlM1CXAk — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 марта 2019 г.

Стоит отметить, что Путину уже не в первый раз дарят собаку. В январе в ходе своего официального визита в Сербию Путин получил в подарок щенка из рук сербского лидера Александра Вучича.

До этого в октябре 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину щенка алабая по кличке Верный. Также ранее российскому лидеру дарили болгарскую овчарку Баффи и акита-ину Юмэ. Все собаки Путина живут в его резиденции Ново-Огарево под Москвой.