В Соликамске полицейские помогли госпитализировать 91-летнюю пенсионерку, дочь которой не пускала к матери врачей

28 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Пермский край

В Соликамске полицейские помогли госпитализировать 91-летнюю пенсионерку, дочь которой не пускала к матери врачей

В Соликамске в больницу увезли 91-летнюю пенсионерку, которая нуждается в постоянном присмотре. Женщина живёт вместе с дочерью, но та не ухаживает за матерью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Старушка якобы жила в полной мусора квартире и пыталась достучаться до прохожих, чтобы те принесли ей еды, однако на самом деле всё оказалось немного иначе. В пресс-службе министерства социального развития края Накануне.RU сообщили, что знают о проблемах пенсионерки – ранее о трудной ситуации узнала социальный участковый Наталья Гетманова. Органы соцзащиты взяли её на контроль и начали помогать пенсионерке. Выяснилось, что 91-летняя женщина живёт вместе с дочерью. Пенсионерка нуждается в постоянной посторонней помощи, но дочь систематически оставляет мать без присмотра. Кроме того, она не пускает в квартиру медиков, полицейских и представителей соцзащиты.

В марте социальным участковым удалось попасть в квартиру. В одной комнате, где живёт пожилая женщина, они провели генеральную уборку и купили женщине продукты. Во второй комнате живут две собаки и три кошки. Пострадавшей предложили социальное сопровождение, размещение в доме престарелых или в отделении сестринского ухода. Составлено письмо в прокуратуру, муниципалитет, в УВД "Соликамский" с просьбой оказать содействие в соблюдении прав пожилой женщины.

Добавим, вчера к пенсионерке пришли полицейские. Силовики вызвали "скорую", которая госпитализировала старушку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Соликамске полицейские помогли госпитализировать 91-летнюю пенсионерку, дочь которой не пускала к матери врачей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пенсионерка, мать, дочь, забота



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3346

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети