В Соликамске полицейские помогли госпитализировать 91-летнюю пенсионерку, дочь которой не пускала к матери врачей

В Соликамске в больницу увезли 91-летнюю пенсионерку, которая нуждается в постоянном присмотре. Женщина живёт вместе с дочерью, но та не ухаживает за матерью, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Старушка якобы жила в полной мусора квартире и пыталась достучаться до прохожих, чтобы те принесли ей еды, однако на самом деле всё оказалось немного иначе. В пресс-службе министерства социального развития края Накануне.RU сообщили, что знают о проблемах пенсионерки – ранее о трудной ситуации узнала социальный участковый Наталья Гетманова. Органы соцзащиты взяли её на контроль и начали помогать пенсионерке. Выяснилось, что 91-летняя женщина живёт вместе с дочерью. Пенсионерка нуждается в постоянной посторонней помощи, но дочь систематически оставляет мать без присмотра. Кроме того, она не пускает в квартиру медиков, полицейских и представителей соцзащиты.

В марте социальным участковым удалось попасть в квартиру. В одной комнате, где живёт пожилая женщина, они провели генеральную уборку и купили женщине продукты. Во второй комнате живут две собаки и три кошки. Пострадавшей предложили социальное сопровождение, размещение в доме престарелых или в отделении сестринского ухода. Составлено письмо в прокуратуру, муниципалитет, в УВД "Соликамский" с просьбой оказать содействие в соблюдении прав пожилой женщины.

Добавим, вчера к пенсионерке пришли полицейские. Силовики вызвали "скорую", которая госпитализировала старушку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.