28 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге произошла массовая драка в техникуме: в обстоятельствах разбирается полиция

В екатеринбургском техникуме "Рифей" произошла массовая драка. В обстоятельствах разбираются полицейские.
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Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, сообщение о конфликте поступило около 3 часов в дежурную часть отдела №13. Наряд ППСП доставил в отдел полиции четырех человек, трое из которых были пострадавшими.

Все они направлены на судебно-медицинское обследование для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Жителя Свердловской области 1983 года рождения опрашивают правоохранители, устанавливается его роль в конфликте.

Как добавили в полиции, по итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.

По некоторым данным, в конфликте якобы участвовали кадеты и преподаватели. Однако в самом техникуме это отрицают.

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В Екатеринбурге произошла массовая драка в техникуме: в обстоятельствах разбирается полиция

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Теги: драка, техникум, полиция, Екатеринбург



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