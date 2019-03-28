В Екатеринбурге произошла массовая драка в техникуме: в обстоятельствах разбирается полиция

В екатеринбургском техникуме "Рифей" произошла массовая драка. В обстоятельствах разбираются полицейские.

Читайте также: В Екатеринбурге сотрудник бара отправится в тюрьму за смертельную драку с клиентом

Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, сообщение о конфликте поступило около 3 часов в дежурную часть отдела №13. Наряд ППСП доставил в отдел полиции четырех человек, трое из которых были пострадавшими.

Все они направлены на судебно-медицинское обследование для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Жителя Свердловской области 1983 года рождения опрашивают правоохранители, устанавливается его роль в конфликте.

Как добавили в полиции, по итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.

По некоторым данным, в конфликте якобы участвовали кадеты и преподаватели. Однако в самом техникуме это отрицают.