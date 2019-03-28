В Екатеринбурге произошла массовая драка в техникуме: в обстоятельствах разбирается полиция
В екатеринбургском техникуме "Рифей" произошла массовая драка. В обстоятельствах разбираются полицейские.
Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, сообщение о конфликте поступило около 3 часов в дежурную часть отдела №13. Наряд ППСП доставил в отдел полиции четырех человек, трое из которых были пострадавшими.
Все они направлены на судебно-медицинское обследование для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Жителя Свердловской области 1983 года рождения опрашивают правоохранители, устанавливается его роль в конфликте.
Как добавили в полиции, по итогам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение.
По некоторым данным, в конфликте якобы участвовали кадеты и преподаватели. Однако в самом техникуме это отрицают.