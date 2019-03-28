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В Прикамье с начала года дисквалифицированы руководители семи управляющих компаний

В Пермском крае руководителей семи управляющих компаний дисквалифицировали по решению суда, сообщили Накануне.RU в инспекции госжилнадзора.

В ведомстве сообщили, что судебные решения были приняты по ходатайству инспекции. На два года дисквалифицирован руководитель УК "ЖКХ Кировский" Алексей Сергеев, на полтора года Юлия Цветкова, руководитель УК "Сторм" и ООО "Заречная управляющая компания" и на год руководители компаний "Домоуправление-3" Андрей Демидов, "Адмирал" Павел Носков, УК "Профи-Дом" Евгений Генералов, "Лидерство" Сергей Титов.

Под их управлением находилось 411 многоквартирных домов на территории Прикамья. Как отмечают в инспекции госжилнадзора, все руководители прежде привлекались к ответственности за ненадлежащее оказание услуг: из-за разрушенных балконных плит, аварийных ситуаций, отсутствия в домах горячего и холодного водоснабжения. Были нарушения и при определении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений.

"На фоне дисквалификации недобросовестных руководителей УК, количество нарушений в жилищно-коммунальной сфере со стороны управляющих организаций в 2018 году снизилось на 20%, а процент исполнения предписаний Инспекции вырос до 92%. Это говорит о том, что управляющие организации стали более ответственно подходить к своим обязанностям в управлении многоквартирными домами", - прокомментировал дисквалификацию управленцев руководитель инспекции Александр Евсюков.

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В Прикамье с начала года дисквалифицированы руководители семи управляющих компаний

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Теги: управляющие компании, дисквалификация



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