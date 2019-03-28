"Проверка ФСБ, "фейки" и план по дискредитации". Анна Козлова рассказала, почему делом о картельном сговоре на челябинских дорожных аукционах занялась ФАС

ФАС России заинтересовалась делом о картельном сговоре на челябинских дорожных аукционах после давления на региональный антимонопольный орган – следственные органы предоставили в антимонопольную службу план мероприятий по дискредитации Челябинского УФАС. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель УФАС Анна Козлова, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 18 марта Федеральная антимонопольная служба признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан губернатор Борис Дубровский. В правительстве Челябинской области заявили, что намерены оспорить решение федерального ведомства в арбитражном суде Москвы. Однако на следующий день губернатор Борис Дубровский подал в отставку, президент России Владимир Путин прошение главы области удовлетворил.

Сегодня на пресс-конференции Анна Козлова рассказала, что на развитие конкуренции на рынке дорожных работ антимонопольный орган обращал внимание с 2011 года. После прихода Бориса Дубровского ситуация не изменилась. По итогам 2016-2018 гг. "Южуралмост" имел практически 90% "дорожных" контрактов в регионе.

Чтобы привлечь внимание региональных властей на необходимость развивать конкуренцию на данном рынке, ведомство три раза обращалось к губернатору. В письмах говорилось о монополизации рынка и действиях регионального миндортранса по созданию преимущественных условий "Южуралмосту". Однако правительство региона было не согласно с мнением УФАС.

В результате антимонопольный орган стал активно привлекать нарушителей законодательства о контрактной системе к административной ответственности.

"За три года было наложено около штрафов на сумму 10 млн руб. на должностных лиц министерства дорожного строительства. Большинство этих штрафов отстояли в суде, и они были оплачены. Это послужило поводом к очередному обращению к губернатору, чтобы приняли меры воздействия за систематическое невыполнение решений и предписаний антимонопольного органа. Ответ пришел, что проведено заседание комиссии, но все в рамках закона, никаких нарушений не было выявлено", - рассказала Анна Козлова.

Параллельно УФАС вел судебные споры с региональным министерством.

"За три года прошло около 40 судебных разбирательств, где ответчиками являлись ли бы мы, либо миндортранс. В 2016 году действительно был проигран ряд дел министерству по незначительным или спорным вопросам. За 2017-2018 годы было 24 дела в суде в отношении миндортранса, из них 16 выиграны, семь в производстве и только одно проиграно", - подчеркнула она.

В 2017 году УФАС было принято решение о возбуждении дела по признакам антиконкурентного соглашения между министерством дорожного хозяйства и "Южуралмостом".

После этого ведомство попытались дискредитировать. Как рассказала Анна Козлова, в антимонопольном органе проводилась проверка и выемка документов сотрудниками ФСБ.

"На протяжении 10 лет никаких претензий у всех заказчиков к формированию комиссии антимонопольного органа по рассмотрению жалоб не было, а тут возникли проблемы", - добавила она.

Затем последовали "фейковые новости" о связях руководителя УФАС с "мафией" и амбициях на губернаторский пост. В ведомстве к такой информации отнеслись с юмором.

"Надо отдать должное СМИ, "фейковую новость" по поводу состояния меня в какой-то мафии не подхватили. Она прошла и все", - отметила она.

Кроме того, следственными органами в рамках расследования другого уголовного дела была получена переписка и план мероприятий, как дискредитировать Челябинское УФАС.

"Это план мероприятий на четырех листах был направлен в УФАС и ФАС. Дальше ФАС, заинтересовавшись делом, совместно с правоохранительными органами собрала доказательства, из которых следует, что есть признаки нарушения в действиях не только министерства, но и губернатора. Возбудили дело и его завершили соответствующим признанием", - подчеркнула она.

Теперь у региональных властей и экс-губернатора Бориса Дубровского есть три месяца, чтобы обжаловать решение. Кроме того, в ближайшее время материалы дела будут направлены в МВД и Генпрокуратуру.