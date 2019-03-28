ФСБ проводит обыски у саентологов в Петербурге в рамках дела обманутых дольщиков

Сотрудники ФСБ проводят обыски в Церкви саентологии Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным интернет-портала 78.ru, ФСБ штурмом взяло здание на улице Бабушкина. Следственные мероприятия проходят также в Москве и Московской области, они связаны с делом обманутых дольщиков.

Отметим, проблема петербургских дольщиков поднималась на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Позже из-за скандала в отставку ушли вице-губернатора.

В прошлом году против одного из руководителей "Саентологической церкви Санкт-Петербурга" было возбуждено уголовное дело о легализации средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности.

В 2017 году основатели саентологической церкви Петербурга были арестованы. Как сообщалось, следователям УФСБ удалось собрать доказательства незаконного получения саентологами за оказание своих услуг с 2013 по 2016 год более 276 миллионов рублей.

В конце марта ФСБ провела обыски в Петербурге в помещениях, используемых саентологической церковью.