В Екатеринбурге построят спортивный комплекс в честь биатлониста Антона Шипулина

В Екатеринбурге создадут спортивный комплекс имени российского биатлониста Антона Шипулина. Об этом в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Этот вопрос глава региона обсудил с Дмитрием Губерниевым. Куйвашев добавил, что комплекс будет предназначен не только для биатлона, но и для других зимних видов спорта.

"Сейчас этот комплекс проектируется. Планируется, что там будут гостиницы, техническое сопровождение, необходимое оборудование, помещения, подъемы и спуски", - заверил Куйвашев.

Напомним, что Шипулин попробует себя в политике - олимпийский чемпион решил стать депутатом Госдумы. Для этого он примет участие в предварительном голосовании "Единой России" по Серовскому избирательному округу, которое пройдет 26 мая, такую информацию сообщил в своем Instagram вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Как рассказал сам Шипулин на встрече с общественниками, такое решение он принял в том числе после поддержки этой идеи губернатором Среднего Урала Евгением Куйвашевым.

Напомним, в январе этого года Госдума досрочно прекратила полномочия депутата-единоросса Сергея Бидонько в связи с назначением его заместителем губернатора Свердловской области. Бидонько был избран в Госдуму как раз по Серовскому одномандатному избирательному округу.

Довыборы в Госдуму по этому округу пройдут осенью этого года в единый день голосования 8 сентября.