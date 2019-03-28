В Екатеринбурге построят спортивный комплекс в честь биатлониста Антона Шипулина

28 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Как арестовали Абызова: репортаж из суда

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

В Екатеринбурге построят спортивный комплекс в честь биатлониста Антона Шипулина

В Екатеринбурге создадут спортивный комплекс имени российского биатлониста Антона Шипулина. Об этом в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил глава Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Этот вопрос глава региона обсудил с Дмитрием Губерниевым. Куйвашев добавил, что комплекс будет предназначен не только для биатлона, но и для других зимних видов спорта.

"Сейчас этот комплекс проектируется. Планируется, что там будут гостиницы, техническое сопровождение, необходимое оборудование, помещения, подъемы и спуски", - заверил Куйвашев.

Евгений Куйвашев, Антон Шипулин(2018)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Напомним, что Шипулин попробует себя в политике - олимпийский чемпион решил стать депутатом Госдумы. Для этого он примет участие в предварительном голосовании "Единой России" по Серовскому избирательному округу, которое пройдет 26 мая, такую информацию сообщил в своем Instagram вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Как рассказал сам Шипулин на встрече с общественниками, такое решение он принял в том числе после поддержки этой идеи губернатором Среднего Урала Евгением Куйвашевым.

Напомним, в январе этого года Госдума досрочно прекратила полномочия депутата-единоросса Сергея Бидонько в связи с назначением его заместителем губернатора Свердловской области. Бидонько был избран в Госдуму как раз по Серовскому одномандатному избирательному округу.

Довыборы в Госдуму по этому округу пройдут осенью этого года в единый день голосования 8 сентября.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге построят спортивный комплекс в честь биатлониста Антона Шипулина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Антон Шипулин, Единая Россия, предварительное голосование, депутат, Госдума, выборы, довыборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 3346

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети