На Среднем Урале полицейские помогли получить гражданство семье переселенцев из Узбекистана

Полицейские из подразделения по вопросам миграции отдела полиции №11 УМВД по Екатеринбургу помогли русской семье переселенцев из Узбекистана. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, родные сестры Татьяна и Аксана Собко, а также их мать Людмила Владимировна получили долгожданное гражданство России.

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По его данным, 15-летняя мечта женщин сбылась. Руководитель районной службы ОВМ капитан полиции Лиана Кручинкина в торжественной обстановке зачитала права гражданина нашей страны, вручила паспорт, искренне поздравила с этим важным событием и пожелала, чтобы в семье все было хорошо. Родители Татьяны и Аксаны переехали в Узбекскую ССР еще во времена Советского Союза. В 2004 году они решили вернуться, чтобы вновь проживать вместе с близкими родственниками, говорить, и учить детей на родном языке. В качестве нового места жительства был выбран Первоуральск.

Однако, оказавшись на Среднем Урале, круговорот жизненных событий не дал возможности своевременно обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России: в течение многих лет семья жила и работала без пакета необходимых документов. Понимая, что так вечно продолжаться не может, Собко обратились в отдел по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Свердловской области, специалисты которого и нашли решение сложившийся ситуации.

"Наша служба оказывает возможную помощь таким людям. Мы обратились в посольство Узбекистана, и после более чем года ожидания решения властей республики была оформлена утрата иностранного гражданства. В настоящее время работаем над приобретением гражданства РФ дочери Аксаны, которая родилась в 1995 году за границей. Благодаря проведенной работе ей уже оформлено разрешение на временное проживание лица без гражданства, принято заявление об участие в государственной программе по переселению соотечественников из-за рубежа", - рассказывает начальник отдела по вопросам гражданства УВМ ГУ МВД России по Свердловской области майор полиции Алена Третьякова.

На пути к приобретению гражданства и несовершеннолетний сын Татьяны Собко: сейчас идет процедура восстановления свидетельства о рождении ребенка, после чего будет принято заявление о приеме в гражданство РФ. Собко выразила теплые слова благодарности в адрес представителей регионального МВД за помощь и содействие в решении их семейной проблемы.

"Только с начала 2019 года в Свердловской области свыше 1050 человек стали полноправными гражданами нашей великой державы. Миграционную службу полиции не нужно бояться, оказавшись в трудной жизненной ситуации. Одним из приоритетных направлений деятельности данного подразделения является оказание помощи людям в рамках действующей государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа", - отметил полковник Горелых.