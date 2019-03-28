От любви до ненависти: антимэрские настроения в Нижнем Тагиле - цветочки по сравнению с антипутинскими?

Недовольство работой главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева усиливается, граждане собирают подписи, а слабая реакция на претензии общественности отнюдь не сглаживает "протестные" настроения.

Напомним, что на этой неделе в сети появилась петиция за отставку Пинаева, авторы которой требуют возвращения прежнего мэра Сергея Носова, ставшего губернатором Магаданской области. Указывают, в частности, что Пинаев "не справляется со своими должностными обязанностями и город "умирает" на глазах". У создателей этого обращения, адресованного президенту и Правительству России, возникли вопросы по ремонту дорог, реализации программы "Светлый город", "мусорной реформе" и другим темам. По их данным, сейчас долги Нижнего Тагила составляют порядка 700 млн руб.

Отметим, что кардинальное улучшение дорожной инфраструктуры считается одним из неоспоримых достижений Носова как мэра. И, похоже, что этому дорожному ренессансу наступает конец. На днях с критикой горадминистрации в связи с низким качеством отремонтированных дорог выступил лидер общественного движения "Тагил без ям" Никита Чапурин. Активисты подали обращение в прокуратуру на том основании, что в декабре 2018 года мэр дал поручение принять в эксплуатацию отремонтированные дороги по улицам Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова и Горького, однако, по их данным, часть комиссии по обследованию законченных работ по ремонтам дорог отказалась подписать акты, так как ремонт не был закончен и сделан некачественно.

Пресс-служба администрации Нижнего Тагила на претензии общественности вчера ответила пресс-релизом.

По версии пресс-службы мэрии, в 2018 году был выполнен капитальный ремонт блока дорог на улицах Грибоедова, Победы, Космонавтов и Максима Горького с полной заменой дорожного полотна и инженерных сетей: водопровода, ливневой и хозбытовой канализации. На отремонтированных участках появилось современное освещение, новая контактная сеть. Контракт, подписанный на четыре года, был завершен досрочно. Качество работ одобрено министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Кроме того, указано, что с 2019 года в Нижнем Тагиле стартует комплекс мероприятий по реконструкции автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В перечень ремонтов на текущий год включены 24 объекта.

Что касается имеющейся на данный момент кредиторской задолженности муниципалитета, то она, по утверждению чиновников, сформировалась за предыдущий период.

"Начиная со второй половины 2018 года, проводятся планомерные мероприятия, направленные на снижение финансовой нагрузки. Эффективность предпринятых усилий можно подтвердить тем фактом, что кредиторская задолженность снизилась на 100 млн руб.", - говорится в пресс-релизе.

Чиновничья статистика слабо убедила горожан, и они продолжили голосовать в интернете. За первые сутки петиция с требованием отставки Пинаева набрала более 1 тыс. 200 голосов.

Однако источники, близкие нижнетагильской администрации, предлагают искать причину информационной атаки на городскую власть не на улицах муниципалитета, а чуть ли не в московских кабинетах. Согласно этой версии, всему виной митинг против мусорной реформы, прошедший в городе 23 марта, по итогам которого был принят меморандум с политическими требованиями. В том числе, об отставке президента и Правительства РФ (цитата): "Признать деятельность президента и Правительства РФ антинародной. Правительство Медведева в отставку! Импичмент президенту Путину!"

"Этот текст [резолюции, опубликованной по итогам митинга на сайте местной ячейки КПРФ] наверняка лег на стол кому-то в Администрации президента, а такие формулировки там не прощают, - заявил Накануне.RU инсайдер. - Кто бы мог подумать, что в "Путинграде" так жёстко оценят самого Путина?!"

В то же время другие наблюдатели отмечают неверную стратегию, которую выбрал Пинаев в работе с общественностью. Если его предшественник Носов не опасался напрямую разговаривать с населением, то нынешний градоначальник старается не появляться в публичном пространстве. А в результате становится удобной мишенью для критики, не требующей даже серьёзных оснований. Пример тому – запущенная петиция.

"Через неделю-другую о сборе подписей за отставку Пинаева забудут, но в памяти у всех останется: его "за что-то" пытались снять, то есть главная цель – создание видимости недоверия мэру со стороны населения – будет достигнута, – убеждён наш источник. – И если пиар-служба по-прежнему будет выставлять позицию мэра как "страусиную ", атака на него наверняка продолжится, ведь интересантов, желающих посадить в нижнетагильское кресло своего человека, хватает".