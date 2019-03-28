"Как стадион перед мундиалем". Конгресс-холл в Екатеринбурге после ввода в эксплуатацию примет тестовые мероприятия

После завершения строительства Конгресс-центра на территории МВЦ "Екатеринбург-Экспо" и ввода в эксплуатацию здесь пройдут обязательные тестовые мероприятия. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Группы Синара, об этом заявил во время посещения объекта первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

По его словам, практика проведения таких испытаний хорошо известна жителям Екатеринбурга: на "Екатеринбург-Арене" после окончания реконструкции, перед началом ЧМ-2018, проводились тестовые матчи. Это позволит проверить системы безопасности, пропускную способность, работу аудио- и визуального оборудования, отработать различные сценарии событий.

Как рассказал генеральный директор компании-застройщика "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев, строители продолжают работы по устройству медиафасада конгресс-центра. Применение LED-технологий позволят превратить поверхность здания в огромный экран из светодиодов, на котором предусмотрена возможность трансляции текстовых и графических изображений в высоком разрешении.

Параллельно с завершением внутренней отделки помещений планируется установка билетно-пропускного оборудования: турникетов и стационарных и мобильных терминалов с системой сканирования билетов.

В мае текущего года запланировано проведение монтажа систем безопасности и оповещения, оборудования для досмотра, камер видеонаблюдения.

Многофунциональному центру предстоит принять Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019 уже в июле текущего года.

"Нет никаких сомнений в том, что Конгресс-центр после завершения строительства станет одним из лучших в стране и даже за ее пределами", - подчеркнул Алексей Орлов.