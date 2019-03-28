На Южном Урале мужчине, который застрелил бывшую тещу, предъявлено обвинение

На Южном Урале 25-летнему мужчине, который застрелил свою бывшую тещу и ее знакомую, предъявили обвинение.

Как ранее сообщало Накануне.RU, днем 24 марта в поселке Урожайный мужчина приехал, чтобы пообщаться со своим 4-летним сыном, однако бывшая теща не дала - началась ссора, злоумышленник достал пистолет и выстрелил в женщин.

Мужчина признал вину в совершении преступления. Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.