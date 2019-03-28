28 Марта 2019
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ТМК рассказала о своих преимуществах на Дне инвестора

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из ведущих глобальных производителей труб для нефтегазовой отрасли, провела в столице очередной День инвестора.

2018 год стал первым годом реализации новой стратегии ТМК. В течение всего года компания сохраняла позиции ведущего поставщика на мировом рынке OCTG и доминирующего поставщика трубной продукции для российской нефтегазовой отрасли.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, на Дне инвестора руководство ТМК проинформировало представителей инвестиционного сообщества о результатах деятельности компании за последний год, рассказало о ходе реализации стратегии группы. Особое внимание было уделено вопросам финансовой устойчивости компании и мерам по дальнейшему снижению показателя "чистый долг/EBITDA".

"Мы продолжили развивать отношения с клиентами за счет расширения предложения высокотехнологичной продукции и услуг, а также дальнейшей реализации стратегических партнерств с крупнейшими нефтегазовыми компаниями в рамках совместной разработки прорывных технологий и сервисов", — отметил генеральный директор ТМК Александр Ширяев.

Напомним, по итогам 2018 года выручка группы и скорректированный показатель EBITDA выросли на 16% на фоне повышения показателей во всех трех дивизионах компании. Кроме того, дальнейшему укреплению финансового положения ТМК способствовало продолжающееся снижение долговой нагрузки.

ТМК, день инвестора(2019)|Фото: ТМК

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ТМК рассказала о своих преимуществах на Дне инвестора

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Теги: трубная металлургическая компания, день инвестора



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