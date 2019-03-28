В Воронеже одобрили идею осветить огнями памятник Ленину

В Воронеже комиссия по культурному наследию одобрила идею подсветки памятника Ленину на главной площади города.

Представленный проект уже одобрен, он будет предложен к реализации, передают "Вести. Воронеж". Стоимость работ и их сроки пока не сообщаются.

Напомним, идея принадлежит местному активисту. Руководитель движения "Русские люди" Константин Квасов обратился с инициативой к местным властям в январе.

Он отметил, что в 2020 году вся страна будет отмечать 150 лет со дня рождения основателя первого в истории советского государства.

В управделами главы региона ответили Квасову – там посчитали нецелесообразным организовывать подсветку памятника. Однако активист не сдается, он направил уже второе обращение Воронежской области Александру Гусеву. На первое обращение ответ получен не был.