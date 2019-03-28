28 Марта 2019
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге работник автосервиса обокрал его и скрылся на иномарке директора

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в краже денег и иномарки из автосервиса. Машина принадлежала директору, а угнал ее бывший сотрудник.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в ночь с 23 на 24 марта от директора автосервиса на улице Крупносортщиков в полицию поступил сигнал о похищении денег из сейфа, а также его Hyundai Tucson: ущерб составил более 1,5 млн руб. 26 марта полицейские при силовой поддержке Росгвардии в Богдановиче задержали подозреваемого: им оказался уроженец одной из среднеазиатских республик 1995 года рождения.

автосервис, угонщик, подозреваемый(2019)|Фото: екб.66.мвд.рф

Он уже дал признательные показания. Выяснилось, что задержанный работал в данной организации около недели: с его слов, после конфликта с руководством он отключил видеонаблюдение и болгаркой отпилил замок сейфа. Затем злоумышленник украл 10 тыс. руб., дорогостоящие инструменты, телевизор, забрал лежавшие в сейфе ключи от иномарки и уехал на автомобиле, принадлежащем директору.

Возбуждено дело о краже, мигранту грозит до 10 лет колонии. Он арестован, сейчас полицейские проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям.

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В Екатеринбурге работник автосервиса обокрал его и скрылся на иномарке директора

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Теги: автосервис, угон, Екатеринбург, МВД



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