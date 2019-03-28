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Политика В России За рубежом

В Кремле ответили на требование Трампа "убраться" из Венесуэлы

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле в рамках договоренности с законным правительством страны, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

24 марта в Каракас прибыли два российских военных самолета, доставших 35 тонн груза и группу военнослужащих. Россияне будут участвовать в двусторонних консультациях по заключенным ранее контрактам, в том числе и по военно-техническому сотрудничеству.

Американский президент Дональд Трамп потребовал от России отозвать военнослужащих из Венесуэлы. В противном случае США рассматривают "все варианты" реагирования.

Ушаков, отвечая на заявление Трампа, отметил, что ему нравится комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой по этому вопросу, передает РИА Новости. Она напомнила Трампу, что ему стоит выполнить обещания по выводу войск из Сирии.

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В Кремле ответили на требование Трампа "убраться" из Венесуэлы

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Теги: юрий ушаков, венесуэла, военные, дональд трамп



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