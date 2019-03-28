В Зауралье на директора скандального сельхозпредприятия завели еще одно уголовное дело о заниженной выплате зарплаты работникам

В Зауралье на гендиректора ООО "Имени Калинина" Сергея Кривощекова завели еще одно уголовное дело - на этот раз по статье "выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда".

Как ранее сообщало Накануне.RU, осенью прошлого года на Кривощекова было возбуждено дело о невыплате зарплаты сотрудникам.

Сейчас следствие считает, что Кривощеков с ноября прошлого года по январь этого года платил работникам заниженную зарплату.

Размер образовавшейся задолженности составил более 1 млн руб.