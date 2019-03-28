Из мэрии Белгорода, где глава присягал под музыку из "Звездных войн", уволили сразу трех крупных чиновников

В администрации Белгорода произошли кадровые изменения. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

В частности, своих должностей лишились замглавы администрации по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов, руководитель аппарата администрации города Владимир Мерзликин и глава управления культуры мэрии Людмила Грекова (на фото).

Уточняется, что все трое уволились "по собственному желанию".

Отметим, ранее в администрации Белгорода произошел курьезный случай: мэр Юрий Галдун принял присягу под главную тему из саги "Звездные войны". О том, почему принесение клятвы градоначальника проходило под столь странное музыкальное сопровождение, неизвестно.

В Telegram-каналах утверждается, что музыку для мероприятия якобы выбирала Людмила Грекова, и это стоило ей должности.