28 Марта 2019
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Политика Центральный ФО В России

Из мэрии Белгорода, где глава присягал под музыку из "Звездных войн", уволили сразу трех крупных чиновников

В администрации Белгорода произошли кадровые изменения. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте мэрии.
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В частности, своих должностей лишились замглавы администрации по внутренней и кадровой политике Андрей Миськов, руководитель аппарата администрации города Владимир Мерзликин и глава управления культуры мэрии Людмила Грекова (на фото).

Уточняется, что все трое уволились "по собственному желанию".

Отметим, ранее в администрации Белгорода произошел курьезный случай: мэр Юрий Галдун принял присягу под главную тему из саги "Звездные войны". О том, почему принесение клятвы градоначальника проходило под столь странное музыкальное сопровождение, неизвестно.

В Telegram-каналах утверждается, что музыку для мероприятия якобы выбирала Людмила Грекова, и это стоило ей должности.

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Из мэрии Белгорода, где глава присягал под музыку из "Звездных войн", уволили сразу трех крупных чиновников

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Теги: Белгород, мэр, увольнения, чиновники, Звездные войны



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Ранее 27.03.2019 11:47 Мск Теперь слышно хорошо! Мэр Белгорода принял присягу под музыку из "Звёздных войн"

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