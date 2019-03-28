28 Марта 2019
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Происшествия Курганская область

В Зауралье вынесли приговор мигрантам, которые нарушили госграницу

В Курганской области двое мигрантов приговорены к 11 и 12 месяцам тюрьмы за незаконное пересечение госграницы.

В казахстанском Костанае злоумышленники договорились, что нелегально пересекут границу и попадут в Россию через территорию Половинского района Зауралья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Мужчины знали, что им было запрещено легально въезжать в Россию. Они через знакомых нашли жителя Зауралья, который за деньги обещал помочь им. Иностранцы пробрались в один из вагонов с углем грузового поезда, после переезда границы спрыгнули и пошли пешком в заранее условленное место. Там их должен был ждать проводник.

Однако мужчин никто не встретил - к моменту встречи организатор уже был задержан сотрудниками ФСБ и пограничниками. Через некоторое время нелегалов также задержали.

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В Зауралье вынесли приговор мигрантам, которые нарушили госграницу

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Теги: Костанай, Казахстан, мигранты, госграница, нелегалы, суд



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