В Асбесте не смогли лишить мандата коммунистку Крылову на заседании думы. Ее противники пойдут в суд

Депутаты "красной" думы Асбеста не смогли лишить мандата коммунистку Наталью Крылову. Часть народных избранников (11 человек) требуют досрочно прекратить ее полномочия, но остальные семь выступили против на сегодняшнем заседании. Во время обсуждения вопроса присутствовал первый заместитель руководителя администрации губернатора Вадим Дубичев, который попросил вспомнить слова вице-губернатора Сергея Бидонько и оставить вопросы по лишению мандатов на другой раз, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сегодня на заседании присутствовали 18 человек из 21. Бидонько поблагодарил депутатов за то, что они собрались, и попросил начать работу. Он добавил, что должность председателя думы Асбеста продолжит исполнять депутат от КПРФ Андрей Самарин. После вице-губернатор покинул зал, а Дубичев остался. Народные избранники решил не терять время и попросили внести в повестку вопрос по изменению регламента парламента, где идёт речь о замене председателя. Вопрос решено рассмотреть в следующий раз.

Всего было рассмотрено 18 вопросов. Так, сегодня дума наконец-то приняла бюджет на 2019, 2020-21 годы. После этого депутаты вернулись к вопросу о лишении мандата Крыловой. В этот момент выступил Дубичев, который попросил вспомнить слова Бидонько и решать только самые актуальные и значимые проблемы.

"Я напоминаю позицию вице-губернатора Сергея Бидонько. Надо вернуться к рассмотрению важных вопросов. Аппарат губернатора Свердловской области не поддерживает решения, которые приводят к конфликту. Это политическая позиция. Лучше поберегите своих коллег", - заявил он.

Но на протяжении всего заседания часть депутатов не слушали региональную власть, а требовали убрать Самарина и Крылову. В итоге народные избранники начали голосовать за проект, который внесли - "о досрочном лишении мандата депутата Асбеста Наталью Крылову". Формальные претензии к яркому оппозиционному политику заключаются в неких ошибках в декларации. 11 человек проголосовали "за", а семь "против".

Но по данным председателя, такое решение вступает в силу, если проголосовало 2/3 депутатов от общего состава из 21 депутата.

"Решение не проходит, потому что для этого вопроса необходимо 14 голосов", - резюмировал Самарин и добавил, что есть порядок, где прописано, какое количество голосов необходимо для приятия решения.

Депутаты остались недовольны, ведь по их мнению, для такого вопроса достаточно голосов тех людей, кто присутствует на заседание. Народные избранники планируют обжаловать это решение в суде.

"Решение принимает дума, если кто-то с этим не согласен - оспариваете в суде. Самое главное, что сегодня дума собралась и целый день работала замечательно. Вы показали области и Асбесту, что можете работать и думать. Мы ушли с вами из под роспуска. Давайте не будем ввергать муниципалитет в кризис муниципальной власти. Я озвучил нашу позицию - беречь мандаты и друг друга", - заявил Дубичев.

Отметим, что "красная дума" Асбеста состоит из большинства коммунистов. Парламентский кризис разразился из-за того, что остальные депутаты думы стали требовать досрочно прекратить полномочия действующего председателя-коммуниста Андрея Самарина. Также мандата пытаются лишить коммунистку Наталью Крылову. 7 февраля к думцам уже приезжал вице-губернатор области Сергей Бидонько и грозил роспуском.