СМИ сообщают о задержании сына Ишаева

Сын экс-министра по развитию Дальнего Востока и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева Дмитрий задержан в Москве. Об этом сообщил источник РБК.

Также появилась информация о задержании главы представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадия Кондратова и зампреда правительства Хабаровского края Владимира Хлапова.

Официальных комментариев от правоохранительных органов до сих пор не поступало.

Напомним, сегодня стало известно о задержании в Москве бывшего полпреда в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева. Это связали с уголовным делом о махинациях в лесной отрасли.

Виктор Ишаев

Кроме того, прошли обыски в администрации Хабаровского края, в том числе, в кабинете заместителя председателя правительства края Владимира Хлапова.

Утверждалось, что задержание Ишаева и обыски в администрации Хабаровского края проводятся в рамках расследования одного дела. По предварительным данным, ущерб по нему оценивается в 10 млрд рублей.

Пришли правоохранители также в офис представительства "Роснефти" в Дальневосточном федеральном округе. Ишаев, напомним, занимал пост советника президента компании по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президент.

В "Роснефти" сообщили, что службой безопасности компании были выявлены злоупотребления в деятельности представительства, материалы были переданы в правоохранительные органы.

Сын Ишаева, Дмитрий, по данным из открытых источников, с 1998 по 2000 гг. работал советником в компании "Роснефть". Совладелец компаний ООО "Трансбункер-Центр", ЗАО "ТД Межресурс", ООО "Торговый дом "Петровский завод", ООО "ЛюксЭкспоСервис", ООО "Петротрейд-М" (выручка последнего в 2008 г. - 2,5 млрд руб). Эти компании неоднократно принимали участие в тендерах, объявленных различными государственными структурами Хабаровского края.