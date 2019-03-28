В Дагестане задержали бандита, причастного к взрывам в московском метро

В Дагестане задержан член банды, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Напомним, теракты произошли 29 марта 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погибли 39 человек.

Было установлено, что к взрывам причастны члены бандгруппы Магомедали Вагабова. Его и других бандитов уничтожили в том же году в ходе спецоперации.

Фото с места теракта

Как рассказала Светлана Петренко, во взаимодействии с ФСБ и МВД был установлен и задержан еще один член данной группы. Его "взяли" 27 марта в Дагестане.

Он уже доставлен в Москву, сегодня ему планируется предъявить обвинение в совершении терактов в составе организованной группы. Как добавила представитель СКР, решается вопрос о заключении задержанного под стражу.