28 Марта 2019
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Происшествия В бывшем СССР Украина

В украинском Кировограде произошли массовые взрывы и пожары

В украинском Кировограде (Кропивницком) вечером 27 марта произошла серия взрывов, спровоцировавшая массовые пожары. Они были слышны по всему городу.

Как сообщает ГосЧС Украины, на открытой автостоянке загорелась автоцистерна, что привело к цепной реакции пожаров и взрывов других автомобилей. В результате огнем были уничтожены четыре автоцистерны для сжиженного газа, 10 грузовых, 8 легковых автомобилей, три вагончика и кровля здания. Пожары тушили почти 100 человек. Пострадали четыре человека, которые доставлены в больницу.

Причина пожара устанавливается. По предварительным данным, произошло возгорание трех цистерн с газозаправочным оборудованием. Найдут ли в этом "российский след" накануне выборов?

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В украинском Кировограде произошли массовые взрывы и пожары

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Теги: Украина, взрыв, пожар



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