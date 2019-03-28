28 Марта 2019
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Опять "обнаженка"? В Ивановской области врач-педиатр выставила в соцсетях свои фото в нижнем белье

Педиатр из Кинешмы Анастасия Орлова прославилась на всю Россию после того, как выложила в Instagram фотосессию в нижнем белье.

В соцсетях люди и осуждают, и поддерживают врача.

"Опять "обнаженка"? Хватило уже той из Барнаула мадам", - пишет Елена Отечествина. Однако ей отвечают, что в этих и других фотографиях нет ничего плохого.

"А что в этом плохого? Девушки что, показали свои достоинства какие-то? Открыли интимные места? Нет! Вот и закройте свои рты", - ответила Светлана Пьянкова.

Анастасия Орлова(2019)|Фото:Instagram

Как сообщает "Говорит Москва", начальница Орловой сказала, что никто не станет увольнять врача и педиатр продолжит работать.

"Она ведет сейчас прием пациентов. Родители детей с жалобами на откровенные фото педиатра не обращались", - отметила начальница.

Как ранее сообщало Накануне.RU, похожая история произошла в Алтайском крае - там в начале февраля учительница Татьяна Кувшинникова опубликовала фото, сделанные на озере Пионерское во время заплыва участников клуба "моржей". Ее внешний вид не понравился некоторым родителям ее учеников, хотя она позировала в сплошном закрытом купальнике. Учительница сама уволилась из школы после нападок.

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Опять "обнаженка"? В Ивановской области врач-педиатр выставила в соцсетях свои фото в нижнем белье

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Теги: Анастасия Орлова, фотосессия, нижнее белье, врач, педиатр, Кинешма



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