На Ямале самолёт два раза заходил на посадку в Новом Уренгое из-за уборки снега

Самолёт, летевший из Тюмени в Новый Уренгой, смог приземлиться в газовой столице со второго раза из-за уборки взлётно-посадочной полосы, сообщили Накануне.RU в департаменте стратегических коммуникаций аэрогавани.

Полёт состоялся 26 марта. Уборка полосы шла в обычном режиме по технологическому графику, по заранее согласованному плану полетов, а также из-за того, что шёл мокрый снег.

"Самолет прилетел в зону ожидания раньше запланированного времени, технике требовалось еще несколько минут для доочистки полосы. Борт был отправлен на второй круг. Посадка прошла в штатном режиме. Задержки обратного рейса не было", - добавили в департаменте.

Судно какой именно авиакомпании везло пассажиров, не уточняется.