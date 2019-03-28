28 Марта 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

На Ямале самолёт два раза заходил на посадку в Новом Уренгое из-за уборки снега

Самолёт, летевший из Тюмени в Новый Уренгой, смог приземлиться в газовой столице со второго раза из-за уборки взлётно-посадочной полосы, сообщили Накануне.RU в департаменте стратегических коммуникаций аэрогавани.
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Полёт состоялся 26 марта. Уборка полосы шла в обычном режиме по технологическому графику, по заранее согласованному плану полетов, а также из-за того, что шёл мокрый снег.

"Самолет прилетел в зону ожидания раньше запланированного времени, технике требовалось еще несколько минут для доочистки полосы. Борт был отправлен на второй круг. Посадка прошла в штатном режиме. Задержки обратного рейса не было", - добавили в департаменте.

аэропорт новый уренгой(2016)|Фото: Накануне.ru

Судно какой именно авиакомпании везло пассажиров, не уточняется.

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На Ямале самолёт два раза заходил на посадку в Новом Уренгое из-за уборки снега

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Теги: самолёт, аэропорт Нового Уренгоя, очистка от снега



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