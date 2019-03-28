В Якутии на законодательном уровне запретили брать на работу мигрантов после участившихся нападений

В Якутии на законодательном уровне запретили принимать на работу мигрантов. Как передает корреспондент Накануне.RU, соответствующий указ главы региона Айсена Николаева опубликован на официальном информационном портале республики.

Так, для мигрантов установлен запрет на 33 вида экономической деятельности. Речь идет об областях сельского и лесного хозяйства, охоты, обрабатывающих производств, строительства, торговли, транспортировки и гостиничной деятельности.

Также иностранцев запрещается задействовать в операциях с недвижимостью, научной и технической деятельности, в сферах образования, здравоохранения и оказания социальных услуг.

Напомним, в Якутске продолжаются нападения местных жителей на мигрантов. Ситуация в городе накалилась в марте, когда приезжий из Киргизии изнасиловал местную жительницу, затащив ее в машину.

Вечером 17 марта прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев. На следующий день с возмущенным населением встретилось руководство города и республики, людей призвали не поддаваться на провокации.