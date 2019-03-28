ФСБ возбудило дело о махинациях в лесной отрасли Хабаровского края на 10 млрд рублей

Уголовное дело о махинациях в лесной отрасли в Хабаровском крае на 10 млрд рублей возбуждено региональным управлением ФСБ.

Дело завели по материалам проверки управления Генпрокуратуры в ДФО, уточняет ТАСС.

Утверждалось, что именно по этому уголовному делу был задержан бывший полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. С ним проводят следственные действия, о предъявлении каких-либо обвинений пока не сообщалось.

Также сообщалось об обысках в администрации Хабаровского края и в кабинете заместителя председателя регионального правительства Владимира Хлапова.

По некоторым данным, задержание Ишаева и обыски проводятся в рамках расследования одного дела.