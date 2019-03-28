Порошенко хочет стать депутатом Европарламента

Украинский президент Петр Порошенко хочет избраться в депутаты Европарламента, когда Украина вступит в ЕС. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

Читайте также: Верховная рада Украины закрепила в конституции курс в НАТО

По его словам, его план - это сделать Украину членом ЕС и НАТО.

"Я буду участвовать в парламентской кампании в качестве кандидата на выборах в Европарламент после вступления Украины в ЕС. И думаю, что это будет самый счастливый момент, когда я буду избран от Украины депутатом Европарламента", — сказал олигарх.

Напомним, в 2016 году председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20-25 лет, это же касается членства в НАТО".