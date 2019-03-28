28 Марта 2019
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Наука и техника В России

Aurus показал тизер гоночной машины

Бренд Aurus, под которым в продажу поступят серийные автомобили проекта "Кортеж", выложил в соцсетях тизер гоночной машины.

По предварительным данным, Aurus станет спонсором российской гоночной команды G-Drive Racing, которая примет участие в европейской серии гонок на выносливость.

DailySportsCar сообщал, что в 2020 году бренд Aurus может прийти в американскую гоночную серию IMSA Weathertech Sportscar Championship.

Ранее в Женеве на международном автомобильном салоне состоялась презентация российского проекта Aurus. На мероприятии показали Senat Limousine L700 в бронированном исполнении и Senat S600 в стандартной конфигурации.

Как ожидается, после получения сертификата соответствия первые машины появятся в европейских странах в конце 2020 года.

Как сообщалось ранее, автодиллеры начали принимать заказы на Aurus с 15 февраля. Производство автомобилей будет осуществляться по предварительному заказу. Первыми будут доступны лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600.

Как обещал глава Минпромторга Денис Мантуров, Aurus будет дешевле своих собратьев - "Бентли" и "Роллс-Ройса".

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Aurus показал тизер гоночной машины

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Теги: Aurus, спорткар, болид



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