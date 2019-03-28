Aurus показал тизер гоночной машины
Бренд Aurus, под которым в продажу поступят серийные автомобили проекта "Кортеж", выложил в соцсетях тизер гоночной машины.
AURUS. Скоро...https://t.co/VSfCrnGi4u #Аурус #машина #автомобиль #АурусСенат #седан #скоро #зарулем #авто #автоновости #моторспорт #скорость #драйв #сделановроссии #россия #автомобили pic.twitter.com/T1dsubgniB— AURUS Russia (@AurusRussia) 27 марта 2019 г.
По предварительным данным, Aurus станет спонсором российской гоночной команды G-Drive Racing, которая примет участие в европейской серии гонок на выносливость.
DailySportsCar сообщал, что в 2020 году бренд Aurus может прийти в американскую гоночную серию IMSA Weathertech Sportscar Championship.
Ранее в Женеве на международном автомобильном салоне состоялась презентация российского проекта Aurus. На мероприятии показали Senat Limousine L700 в бронированном исполнении и Senat S600 в стандартной конфигурации.
Как ожидается, после получения сертификата соответствия первые машины появятся в европейских странах в конце 2020 года.
Как сообщалось ранее, автодиллеры начали принимать заказы на Aurus с 15 февраля. Производство автомобилей будет осуществляться по предварительному заказу. Первыми будут доступны лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600.
Как обещал глава Минпромторга Денис Мантуров, Aurus будет дешевле своих собратьев - "Бентли" и "Роллс-Ройса".