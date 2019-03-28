"Надеюсь, Грудинин станет депутатом": Медведев отказался от думского мандата

Петр Медведев, первый секретарь красноярского крайкома КПРФ, отказался от мандата депутата Госдумы.

Напомним, мандат стал вакантным после смерти Жореса Алферова. Изначально его должен был получить экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин, но ему было отказано из-за того, что политик не закрыл зарубежные счета по состоянию на 2016 год. Центризбирком решил отдать мандат Медведеву.

Однако тот заявил, что ЦИК "принял неправильное решение" и лично приехал в избирательную комиссию с заявлением об отказе.

"Надеюсь, руководство партии подало в Верховный суд, который примет правильное решение и Грудинин станет депутатом Госдумы", - цитирует Петра Медведева РИА Новости.

Напомним, в КПРФ не согласились с решением не передавать мандат депутата Павлу Грудинину. На акции протеста в Москве коммунисты призвали распустить ЦИК и предложили "поставить к стенке" Михаила Горбачева.