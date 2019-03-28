Мэрия Екатеринбурга приглашает граждан обсудить, куда потратили бюджетные деньги

Назначена дата проведения публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета Екатеринбурга за 2018 год, соответствующее объявление размещено в официальном издании мэрии "Екатеринбургский вестник", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Предложения и рекомендации горожан принимаются до 3 апреля 2019. Сами слушания пройдут 11 апреля в 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, переулок Банковский, д. 1, каб. 400 (зал заседаний администрации города), 4 этаж.