28 Марта 2019
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Общество Свердловская область

Мэрия Екатеринбурга приглашает граждан обсудить, куда потратили бюджетные деньги

Назначена дата проведения публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета Екатеринбурга за 2018 год, соответствующее объявление размещено в официальном издании мэрии "Екатеринбургский вестник", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Предложения и рекомендации горожан принимаются до 3 апреля 2019. Сами слушания пройдут 11 апреля в 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, переулок Банковский, д. 1, каб. 400 (зал заседаний администрации города), 4 этаж.

общественные слушания, Екатеринбург, отмена выборов(2018)|Фото: Накануне.RU

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Мэрия Екатеринбурга приглашает граждан обсудить, куда потратили бюджетные деньги

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Теги: общественные слушания, бюджет города Екатеринбурга



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