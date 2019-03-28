Перешедший в Госдуму югорский либерал-демократ попрощался с парламентом

На заседании думы Югры депутат от ЛДПР Евгений Марков, который переходит в Госдуму, обращаясь к коллегам с прощальным словом, поблагодарил их за совместную работу, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вы, наверное, в курсе, что ЦИК решила передать мандат Владимира Сысоева мне. Это решение вступило в силу, есть пять дней для формирования документов и передачи их в комиссию. 4 апреля будет 8 лет, как я работаю в думе Югры. Надеюсь, результаты оценят избиратели и вы. Было много хорошего, были неприятные моменты", - сказал Марков.

Он добавил, что "Госдума – иной порядок компетенций, напряжения".

"Буду курировать Тюменскую область, Югру и Ямал. Надеюсь на вашу поддержку. Предназначение вижу в работе по тем направлениям, которые определил президент. Например, борьбе с бедностью – это системная работа по исключению перегибов, которые мы допускаем. Это касается последних реформ, когда люди выходят на улицу и требуют перемен. Буду скучать, постараюсь быть результативным. Мне приятно было с вами работать", - подытожил Марков.

Спикер думы Борис Хохряков отметил, что передача мандата Маркова начнётся на следующей неделе.

Напомним, вакантным место в Госдуме стало после назначения депутата Владимира Сысоева заместителем губернатора Тюменской области. На новой должности он будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации. Ранее депутата прочили на пост в правительстве Югры с перспективой назначения новым губернатором Ханты-Мансийского автономного округа. 19 марта депутаты Госдумы во время заседания "нижней палаты" проголосовали за досрочное сложение полномочий Сысоева, представлявшего в парламенте интересы "тюменской матрешки". Евгений Марков считался основным кандидатом на освободившийся мандат.