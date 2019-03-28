Назначенный вице-президентом "ЛУКОЙЛ" депутат думы ХМАО покинул парламент

Депутаты думы Югры досрочно прекратили полномочия своего коллеги Сергея Кочкурова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Политик подал в парламент соответствующее заявление. Депутаты приняли отставку. Спикер думы Борис Хохряков отметил, что "очень жаль, что Кочкуров уходит, с 1 апреля он будет вице-президентом "ЛУКОЙЛа".

Кочкуров родился в 1963 г. В 1986 г. окончил горно-нефтяной факультет Уфимского нефтяного института. Специальность – "Бурение нефтяных и газовых скважин", в 2004 г. – Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности "Менеджмент организации", в 2009 г. – Институт нефтегазового бизнеса. В 1986 г. по распределению направлен в Когалым. Трудовую деятельность начинал помощником бурильщика в бригаде капитального ремонта скважин НГДУ "Ватьеганнефть". Работал мастером капитального ремонта скважин, старшим геологом, заместителем начальника, начальником цеха добычи нефти и газа.

В 2000 г. стал главным инженером "Ватьеган​нефти". В 2002 г. стал заместителем генерального директора по производству территориально-производственного предприятия (ТПП) "Когалымнефтегаз", в 2003 г. – главным инженером – первым заместителем генерального директора "Покачевнефтегаз". С 2005 г. руководил коллективом нефтяников этого же предприятия, с 2009 г. – коллективом "Когалымнефтегаза". С 2010 г. – первый заместитель генерального директора – главный инженер "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь". В апреле 2012 г. возглавил "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь".